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Германия захотела вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине года

Власти Германии планируют вдвое сократить импорт энергоресурсов из России к середине 2022

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Власти Германии захотели вдвое сократить импорт нефти и газа из России к середине 2022 года. Об этом сообщает Der Spiegel.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рассказал, что Минэкономики ФРГ добилось успехов в снижении зависимости страны от российских энергетических ресурсов. «Германия находится в процессе быстрого сокращения своей энергетической зависимости от России и размещения энергоснабжения на более широкой основе», — резюмировал он.

По словам министра, к лету 2022-го импорт нефти из России планируется сократить вдвое, а к осени то же самое ждет и импорт каменного угля. Он заявил, что зависимость Берлина от российского природного газа к концу года снизится до 30 процентов. При этом политик отметил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал условие для поставок газа за рубли, заявив, что для этого пришлось бы нарушить санкции ЕС против Центробанка. По его словам, при таком сценарии Германия будет вынуждена обходить собственные ограничительные меры против Москвы.

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Виктория Кондратьева
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