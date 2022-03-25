Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии назвали условие для поставок газа за рубли

Депутат ФРГ Эрнст заявил, что при покупке газа за рубли придется нарушить санкции ЕС

Фото: Pixabay

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК назвал условие для поставок газа за рубли, заявив, что для этого пришлось бы нарушить санкции ЕС против Центробанка.

По его словам, при таком сценарии Германия будет вынуждена обходить собственные ограничительные меры против Москвы. «Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», — отметил депутат.

Также он отметил, что замораживание российских активов за границей можно расценивать как нарушение соглашений с РФ.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Глава государства поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали условие для поставок газа за рубли
Россиянам рассказали о влиянии погоды на боль в суставах
Пентагон увидел в России острую угрозу
Япония расширила санкции против России и запретила экспорт предметов роскоши
Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни
В Московском зоопарке назвали причину пробуждения енотов-полоскунов
Названы мешающие достичь долголетия продукты
США назвали адресатом пуска КНДР межконтинентальной ракеты
Япония оценила «лидирующую роль США» в ответе России за действия на Украине
США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о «трех офицерах ФСБ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.