В Германии назвали условие для поставок газа за рубли

Депутат ФРГ Эрнст заявил, что при покупке газа за рубли придется нарушить санкции ЕС

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК назвал условие для поставок газа за рубли, заявив, что для этого пришлось бы нарушить санкции ЕС против Центробанка.

По его словам, при таком сценарии Германия будет вынуждена обходить собственные ограничительные меры против Москвы. «Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции», — отметил депутат.

Также он отметил, что замораживание российских активов за границей можно расценивать как нарушение соглашений с РФ.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Глава государства поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.