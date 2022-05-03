Болгария и Чехия захотели исключения из эмбарго на импорт нефти из России

AFP: Болгария и Чехия хотят запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти

Болгария и Чехия захотели запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщает Agence France Presse (AFP) со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что исключение хотят ввести для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки нефти у Москвы до 2023 года. Собеседники агентства отметили, что реализовать исключение для указанных государств будет проблематично, так как «Болгария и Чешская Республика тоже хотят им воспользоваться».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Он рассказал, что новые ограничения коснутся импорта российской нефти. До этого Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго ЕС в отношении нефти из РФ.