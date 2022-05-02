Минфин Германии предупредил о последствиях отказа от нефти и газа из России

Глава Минфина Германии Линднер заявил о росте цен из-за отказа от энергоносителей России

Отказ Германии от импорта нефти и газа из России может спровоцировать рост цен на топливо. О таких последствиях предупредил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

По словам политика, отказ от импорта угля и нефти из России уже возможен, но данное решение окажет свое воздействие на цены на топливо в стране.

Ранее помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна планирует присоединиться к эмбарго на импорт российской нефти. При этом он уточнил, что Берлину потребуется время для подготовки к этому шагу. По его словам, Германии нужно несколько месяцев, чтобы гарантировать возможность поставок нефти из других источников, немецкие власти уже начали вести соответствующие переговоры.

Перед этим Bloomberg сообщало, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти в том числе полное эмбарго на нефть. По информации агентства, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT. «По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт», — передает издание.