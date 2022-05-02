В ФРГ заявили о необходимости подготовки к эмбарго на российскую нефть

Помощник канцлера ФРГ Кукис: Германии нужно подготовиться к эмбарго на российскую нефть

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна готова присоединиться к эмбарго на импорт нефти из России, однако понадобится несколько месяцев, чтобы подготовиться к этому шагу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Германии нужно время, чтобы гарантировать возможность поставок в страну нефти из других источников. «[Для этого] необходимо углубить порт в Ростоке и провести работы на трубопроводе, связывающем его с Шведтом. Это вопрос нескольких месяцев», — сказал он.

Кукис сообщил, что в настоящее время немецкие власти ведут трудные переговоры с несколькими нефтяными компаниями, Европейской комиссией и правительством Польши о поставках нефти в город Шведт, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» PCK.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители. На этом фоне Россия с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться за поставки российской валютой.

