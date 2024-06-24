Назван размер первого транша Украине от использования российских активов

Politico: Боррель объявит 24 июня о первом транше Украине из активов России

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель объявит о первом транше прибыли от российских активов Украине на встрече глав МИД ЕС. Об этом сообщает Politico.

В публикации уточняется, что Боррель объявит о транше Украине размером в 1,4 миллиарда евро. Об этом он сообщит на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, которое состоится в Люксембурге 24 июня.

По данным Politico, Украина получит средства через Германию, Данию и Чехию. Страны совершат закупки, необходимые для Киева.

13 июня стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства предоставят Киеву до конца года. В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины потребуется 486 миллиардов долларов.