ООН назвала необходимую для восстановления Украины сумму

ООН: для восстановления инфраструктуры Украины нужно 486 миллиардов долларов

По данным на 31 декабря 2023 года, для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины нужно 486 миллиардов долларов. Необходимую для восстановления Украины сумму в своем докладе оценил офис ООН в Киеве.

«По данным на 31 декабря 2023 года потребности в восстановлении и реконструкции оцениваются в 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2022 и 2023 годы ООН собрал на нужды Украины 1,0038 миллиарда долларов. При этом, в 2022 году было потрачено 202,4 миллиона долларов. А в 2023 году --500,5 миллиона долларов.

Из доклада следует, что наиболее активно по линии ООН Украине помогает Япония. С 2022 по 2024 Токио предоставил Киеву 208 миллиардов долларов, в то время как Берлин выделил 131 миллион, Канада — 66 миллионов, а США — 22 миллиона.

Ранее стало известно, что заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от России ядерной угрозой. По словам дипломата, Япония хотела подтвердить четкую позицию по поводу «неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики».