Япония раскритиковала Россию в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Япония раскритиковала РФ в СБ ООН, вспомнив о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от России ядерной угрозой вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. При этом она не стала уточнять, что они были проведены США, сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики», — заявила дипломат.

Она уточнила, что Япония является единственным государством, против которого применяли ядерное оружие, добавив, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться». Однако, в своей речи Сино не сочла нужным указать, что бомбардировки городов проводились Соединенными Штатами.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, умолчав о вине США, которые в 1945 году сбросили на города атомные бомбы.