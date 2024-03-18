Генсек ООН умолчал о вине США при упоминании бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Генсек ООН Гутерриш упомянул бомбардировки Хиросимы и Нагасаки без обвинения США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о вине США, в 1945 году сбросивших на города атомные бомбы. Заявление было сделано на заседании СБ ООН по ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости.

«Япония лучше, чем любая другая страна на Земле, знает жестокую цену ядерной бойни. Но спустя почти восемь десятилетий после сожжения Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие по-прежнему представляет собой явную и реальную угрозу глобальному миру и безопасности», — заявил Гутерриш.

9 августа 2023 года генсек выступил на церемонии по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки, однако также избежал упоминания страны, виновной в произошедшем.