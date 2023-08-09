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06:24, 9 августа 2023Мир

Генсек ООН вновь избежал упоминания виновника бомбардировки Японии

Генсек ООН Гутерриш почтил память погибших в Нагасаки, снова не упомянув США
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Imad Creidi / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш почтил память жертв ядерной бомбардировки Нагасаки, однако вновь избежал упоминания страны, виновной в произошедшем. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем послании он назвал церемонию по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки «возможностью вспомнить момент беспрецедентного ужаса для человечества». «Мы помним ужасные разрушения, нанесенные этому городу, а также Хиросиме», — зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Гутерриш также предупредил о высоком риске ядерной катастрофы, призвав отказаться от применения атомного оружия до его полной ликвидации. При этом в послании генсека не было упоминаний США как государства, ответственного за сброс ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Ранее Гутерриш не назвал страну, виновную в бомбардировке Хиросимы. Однако в своем послании он снова подчеркнул необходимость провести ядерное разоружение и не допустить повторения произошедшей трагедии.

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    Марина Совина
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