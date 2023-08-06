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03:54, 6 августа 2023Мир

В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул разбомбившую город страну

Произнося речь о бомбардировке Хиросимы, генсек ООН Гутерриш не упомянул США
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Gilbert Bellamy / Reuters

В своем послании, посвященном ядерной бомбардировке Хиросимы, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», — зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Гутерриш призвал мировое сообщество провести ядерное разоружение и не допустить повторения произошедшей трагедии. «Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — говорится в его послании.

При этом Накамицу, выступая от лица генсека, ни разу не упомянула страну, которая ответственна за гибель сотен тысяч людей в результате бомбардировки городов.

В этом же послании Гутерриш заявил о «нависшей над миром тени ядерной войны». По его словам, некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом».

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    Марина Совина
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