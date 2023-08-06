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04:06, 6 августа 2023Мир

Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»

Генсек ООН Гутерриш заявил о нависшей над миром тени ядерной войны

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил о «нависшей над миром тени ядерной войны». Послание главы организации зачитал его заместитель, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на церемонии в Хиросиме, посвященном 78-летию атомной бомбардировки город, передает ТАСС.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают», — говорится в сообщении Гутерриша. Он обратил внимание, что некоторые страны «безрассудно бряцают ядерным мечом». Глава ООН призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия.

При этом, говоря о жертвах бомбардировки Хиросимы, Гутерриш ни разу не назвал страну, ответственную за их гибель.

Ранее представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями. По его словам, подобное положение вещей грозит потенциально катастрофическими последствиями.

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    Марина Совина
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