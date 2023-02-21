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18:56, 21 февраля 2023Мир

В ООН заявили о росте опасности в мире без контроля над ядерными вооружениями

Представитель генсека ООН: мир без контроля над ядерными вооружениями становится опаснее

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Мир без контроля над ядерными вооружениями становится намного опаснее. Об этом заявил представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

По его словам, растет риск катастрофических последствий. «Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода, в том числе путем немедленного возобновления диалога», — сказал Дюжаррик.

Ранее представитель генсека ООН также заявил, что Россия и США должны без промедлений возобновить полное выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, позиция Гутерриша по этому вопросу всегда была ясной.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил такое решение «ультиматумом НАТО», согласно которому альянс требовал выполнения Россией своих обязательств, при этом не исполняя свои.

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Варвара Кошечкина
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