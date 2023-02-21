Путин заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-III

Президент Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-III

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляцию речи главы государства вел Telegram-канал Кремля.

Двусторонний договор СНВ-III является основным действующим в настоящее время соглашением, которое регламентирует количественный и качественный состав стратегических ядерных сил России и США, чьи арсеналы являются крупнейшими на планете.

«Теперь через представителей НАТО, по сути, выдвигают ультиматум — "вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор об СНВ, а мы будем вести себя как заблагорассудится", мол нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями в отношении нашей страны, — заявил Путин в послании. — Как будто нет и громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Но это или верх лицемерия и цинизма. Но идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».

Требования НАТО вернуть инспекцию альянса на ядерные оборонные проекты России в рамках договора СНВ-III являются театром абсурда, добавил Путин.

«Ну, даже не знаю, как это назвать — это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», — раскритиковал позицию НАТО российский президент.

По его словам, использованные для атак украинские беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов.

Россия не будет полностью выходить из договора СНВ-III

Глава государства акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках соглашения российской стороне необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО, отметил он.

«Мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будет учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — указал президент.

В Госдуме после завершения послания заявили, что Россия из-за приостановки участия в СНВ-III может увеличить число боезарядов. Об этом заявил руководитель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий пояснил, что подобные действия будут применены в случае необходимости.

Путин заявил, что в США могут провести ядерные испытания. Тогда их проведет и Россия

По словам главы государства, Москве известно, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о возможности «натуральных испытаний» своего ядерного оружия. По его словам, в США идет разработка новых видов ядерных боеприпасов.

В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен Владимир Путин

Тем самым Путин указал на угрозу отказа США от еще одного соглашения в области ядерного разоружения — Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был принят 10 сентября 1996 года 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября того же года.

В послании президент сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ о начале эксплуатации новых стратегических ракетных комплексов наземного базирования был подписан неделю назад.

В НАТО заявили о крахе ядерного сдерживания

НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, о котором объявил Путин. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, передает РБК.

«С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул он. Столтенберг заявил, что он «настоятельно» рекомендует России пересмотреть это решение.

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году, в 2021-м его действие продлили

Договор СНВ-III является последним на данный момент соглашением между Россией и США в области сокращения стратегических наступательных вооружений, которое было заключено в 2010 году в Праге. Этому предшествовала объявленная тогдашним президентом США Бараком Обамой «перезагрузка» отношений двух стран, которые испортились после силового ответа Москвы на вторжение Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года.

Договор, который вместе с Обамой подписал бывший президент России Дмитрий Медведев, предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Соглашение было рассчитано на десять лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон еще на пять лет, что и было сделано в феврале 2021 года. Таким образом, окончательно СНВ-III уйдет в историю 5 февраля 2026 года.