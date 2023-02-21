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18:38, 21 февраля 2023Мир

ООН призвала Россию и США без промедлений возобновить выполнение ДСНВ

Офис генсека ООН призвал Россию и США без промедлений возобновить выполнение ДСНВ

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и США должны без промедлений возобновить полное выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). К этому призвал представитель офиса генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, его цитирует РИА Новости.

Он указал, что договор обеспечивал безопасность не только двух стран, но и всего мира, а без контроля над ядерными вооружениями риск катастрофических последствий растет.

«Позиция генерального секретаря всегда была ясной: Соединенные Штаты и Российская Федерация должны безотлагательно возобновить полное выполнение СНВ-3», — пояснил Дюжаррик.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он объяснил это «ультиматумом НАТО», согласно которому альянс требовал выполнения Россией своих обязательств, при этом не исполняя свои.

Путин акцентировал внимание на том, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках соглашения российской стороне необходимо понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО, отметил он.

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Антон Похиляк
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