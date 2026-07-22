В России порассуждали о судьбе Сырского после ухода с поста главкома ВСУ

Сладков высказался об уходе Сырского с поста главкома ВСУ фразой «попахивает виселицей»

Российский военный корреспондент Александр Сладков высказался о судьбе Александра Сырского после ухода с поста главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) фразой «попахивает виселицей». Его рассуждение приводится в Telegram-канале.

Он предположил, что назначение на должность Михаила Драпатого вряд ли изменит положение дел на фронте.

«Спокойно воюем. Давим их в блиндажах и городских подвалах. Им сейчас успешно сдаться в плен, это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, есть хоть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой», — поделился Сладков.

Об увольнении Сырского стало известно 21 июля. Комментируя назначение его преемника Драпатого, в Кремле отметили, что перестановка никак не повлияет на ситуацию в зоне спецоперации.