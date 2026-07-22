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13:24, 22 июля 2026 (обновлено: 13:26, 22 июля 2026)Мир

Орбан счел нелегитимными всех новых президентов Венгрии

Орбан: После отставки Шуйока все последующие президенты будут нелегитимными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

После вынужденного ухода в отставку президента Венгрии Тамаша Шуйока все последующие лидеры страны будут нелегитимными. Об этом заявил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Те, кого изберут сейчас, будут нелегитимны. Тамаш Шуйок был последним легитимным президентом Венгрии», — подчеркнул экс-премьер.

По словам Орбана, в последующий период руководить Венгрией будут только «нелегитимные президенты, председатель и члены Конституционного суда».

Ранее Орбан заявил, что отстранение Шуйока означает начало произвола со стороны новых властей страны и премьер-министра Петера Мадьяра.

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