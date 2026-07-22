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13:25, 22 июля 2026 (обновлено: 13:30, 22 июля 2026)Мир

Россия и Китай сделали заявление по войне на Ближнем Востоке

МИД России и КНР призвали к прекращению боевых действий между США и Ираном
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Social Media / Reuters

Представители министерств иностранных дел России и Китая провели политические консультации по тематике Ближнего Востока. Обе стороны призвали к скорейшему завершению войны между США и Ираном. Об этом стало известно из публикации на сайте Министерства иностранных дел России.

«[В ходе консультаций был] подчеркнут императив скорейшего прекращения боевых действий между США и Ираном, возвращения к политико-дипломатическому процессу на основе "Исламабадского меморандума" для выработки долгосрочного комплексного соглашения», — отмечено в сообщении.

По итогам переговоров представители обоих ведомств подчеркнули, что задача внешних игроков на Ближнем Востоке состоит в поощрении движения к миру, а не в разжигании противоречий. По словам дипломатов, урегулирование конфликта должно включать в себя «создание независимого, территориально целостного и жизнеспособного Государства Палестина».

Ранее Иран произвел массированный удар беспилотниками по базе США, расположенной в военном лагере Эль-Доха на западе Кувейта. В Тегеране отметили, что Вооруженные силы Исламской Республики готовы решительно противостоять «любым новым козням и провокациям врага».

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