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23:36, 21 июня 2024Экономика

В ЕС определились с планами на прибыль от российских замороженных активов

Министр: ЕС может финансировать до 60% кредита Киеву за счет активов РФ
Джанкарло Джорджетти

Джанкарло Джорджетти. Фото: Massimo Pinca / Reuters

Евросоюз будет финансировать значительную часть кредита в 50 миллиардов долларов Украине под гарантии прибыли от замороженных российских активов. О таком плане рассказал министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, его слова приводит ТАСС.

Квота ЕС может составить от 50 до 60 процентов. Остальное, соответственно, будет распределено между США, Японией, Канадой и Великобританией.

«Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов», — добавил Джорджетти.

Ранее 21 июня министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия активов России и призвал разделить риски кредитования Киева. «Распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии». — поведал министр.

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      Марина Совина
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