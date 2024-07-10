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07:54, 10 июля 2024Россия

В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии странам G7 из-за активов России

Пушков заявил о выступившем против произвола G7 в отношении активов РФ Эр-Рияде

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Саудовская Аравия выступила против глобального произвола «Большой семерки» (G7) в отношении активов России. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Заявление Эр-Рияда о готовности избавиться от всех ценных бумаг из стран Евросоюза (ЕС) сенатор назвал серьезной угрозой. По его мнению, такое решение Саудовской Аравии может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира.

Ранее стало известно, что Эр-Рияд пригрозил продать бонды G7 в случае конфискации активов России. Защищая российские активы, представитель Эр-Рияда выразил несогласие с самой идеей пустить их на помощь Украине и отдельно намекнул на судьбу французских ценных бумаг. Позднее власти Саудовской Аравии опровергли слухи об ультиматуме и заявили, что не угрожали «Семерке» из-за плана изъять активы России.

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      Марина Совина
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