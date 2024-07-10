У замороженных российских активов нашелся защитник. Почему Саудовская Аравия выступила против конфискации?

Bloomberg: Эр-Рияд пригрозил продать бонды G7 в случае конфискации активов РФ

Одной из причин, по которой страны «Большой семерки» (G7) пока не решились на конфискацию замороженных российских активов, стали намеки Саудовской Аравии, которая в частном порядке пригрозила ответить на такие действия продажей европейских долговых обязательств. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Защищая российские активы, представитель Эр-Рияда выразил несогласие с самой идеей пустить их на помощь Украине и отдельно намекнул на судьбу французских ценных бумаг. По словам двух собеседников агентства, формулировки можно было посчитать завуалированной угрозой.

Как отмечается в материале, активы Эр-Рияда в европейской валюте и французском госдолге составляют несколько десятков миллиардов евро, но все же они не настолько велики, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. Однако европейские чиновники могли опасаться, что примеру Саудовской Аравии могут последовать другие владельцы бондов.

Также источник агентства не смог сказать причину, которая побудила королевство вступиться за российские активы. Возможно, это была солидарность с Москвой, но не исключено, что Саудовская Аравия не хотела допустить прецедента, опасаясь за собственные вложения.

Эр-Рияд опроверг слухи об ультиматуме

Позднее власти Саудовской Аравии заявили, что не угрожали «Семерке» из-за плана изъять активы России. «Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — поведали в министерстве финансов королевства.

При этом два опрошенных эксперта поставили под сомнение убедительность угрозы, потому что после заморозки российских активов, что также было беспрецедентным шагом, снижения роли валют G7 и падения их долговых обязательств не произошло. Основной проблемой остается отсутствие альтернатив, и Саудовской Аравии не на что менять доллары и евро.

G7 не смогла договориться в вопросе изъятия активов России

В Белом доме признались в отсутствии единого мнения в G7 по вопросу изъятия замороженных активов России. «Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой», — подтвердил данную информацию директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. Он призвал продолжать коллективную дискуссию по данному вопросу, подчеркнув, что лишь это позволит добиться желаемого результата. До этого «Большая семерка» согласовала выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Было оговорено, что полная сумма выплаты будет возмещена за счет процентов с российских активов.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заметил, что доходов от заблокированных на Западе российских активов Украине должно хватить на ведение боевых действий до 2025 года. Он пообещал, что решение о выделении Киеву кредита в размере 50-60 миллиардов долларов, возвращать которые будут из доходов от российских активов, оформят официально.

В России допустили вероятность окончательной потери замороженных активов

Российские активы на 300 миллиардов долларов, замороженные Западов, вероятно, не будут когда-либо возвращены. Такую вероятность допустил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов России Дмитрий Тимофеев.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», — сказал чиновник.

В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда Дмитрий Тимофеев Представитель Минфина РФ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Он указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».