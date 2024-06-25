Белый дом заявил об отсутствии консенсуса в G7 по изъятию активов России

Белый дом: в G7 нет никакого консенсуса касательно замороженных активов России

В Белом доме заявили об отсутствии консенсуса в G7 по вопросу изъятия замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой», — подтвердил данную информацию директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Он призвал продолжать коллективную дискуссию по данному вопросу, подчеркнув, что лишь это позволит добиться желаемого результата.

До этого «Большая семерка» согласовала выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов. Было оговорено, что полная сумма выплаты будет возмещена за счет процентов с российских активов.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель проинформировал о скором переводе Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Он уточнил, что через Европейский фонд мира данные средства пойдут на покупку дополнительных боеприпасов, единиц оружия и средств ПВО для ВСУ.