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19:59, 24 июня 2024Экономика

Евросоюз раскрыл детали выделения Киеву средств из доходов от активов России

Боррель сообщил о скором переводе Киеву €1,4 млрд из доходов от активов России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина скоро получит первые 1,4 миллиарда евро из доходов от заблокированных российских активов, а до конца года ей переведут еще миллиард. Средства через Европейский фонд мира будут потрачены на боеприпасы, противовоздушную оборону (ПВО) и поддержку производства необходимого Киеву оружия. Такие детали по итогам заседания глав МИД сообщества раскрыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, сторонам удалось преодолеть структурную проблему с вето. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал, что ЕС принял решение о направлении доходов от замороженных активов на военную помощь Украине, хотя и назвал такой шаг «беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза».

До этого в комментарии Financial Times Боррель объяснил, что вето Венгрии на покупку оружия для Украины удалось преодолеть с помощью сложного юридического решения. Дипломат объяснил, что если Будапешт не поддержал соглашение об изъятии доходов от российских активов, то и не ему решать, как будут использоваться эти деньги.

Он предположил, что позиция венгерского руководства объясняется прочными связями с Россией, однако в этом случае оно оказалось более принципиальным, чем в сделке, которое ему предложили в НАТО.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заметил, что доходов от заблокированных на Западе российских активов Украине должно хватить на ведение боевых действий до 2025 года. Он напомнил, что вскоре решение о выделении Киеву кредита в размере 50-60 миллиардов долларов, возвращать которые будут из доходов от российских активов, оформят официально.

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      Платон Щукин
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