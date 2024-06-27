Минфин допустил вероятность окончательной потери замороженных Западом российских активов

Минфин: замороженные Западом российские активы могут быть навсегда потеряны

Российские активы на 300 миллиардов долларов, замороженные Западов, вероятно, могут быть потеряны для России навсегда. Такую вероятность допустил директор департамента контроля за внешними ограничениями министерства финансов России Дмитрий Тимофеев, передает РИА Новости.

«Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — сказал чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Он указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».

25 июня в Белом доме признались в отсутствии компромиссного решения среди стран-участниц по поводу изъятия заблокированных в западных государствах активов России. Директор по европейским делам Совбеза США Майкл Карпентер заявил, что у властей стран «Большой семерки» (G7) в настоящее время нет понимания, как поступить с «основной суммой» замороженных резервов РФ.