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09:10, 15 июля 2024Экономика

Саудовская Аравия пригрозила ЕС на случай конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза. О возможном ответе саудитов на случай конфискации российских активов на западе сообщает РИА Новости.

Пао данным источников, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в Минфине страны не поддерживают ответные меры.

«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — приводит мнение ведомства Bloomberg.

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      Вячеслав Агапов
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