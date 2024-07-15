Саудовская Аравия пригрозила ЕС на случай конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза. О возможном ответе саудитов на случай конфискации российских активов на западе сообщает РИА Новости.

Пао данным источников, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в Минфине страны не поддерживают ответные меры.

«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — приводит мнение ведомства Bloomberg.