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19:38, 31 октября 2024Экономика

Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

Euroclear: доходы от заблокированных активов РФ составили около 5,15 млрд евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы от замороженных в Европе российских активов на площадке Euroclear, где блокирована подавляющая их часть, составили около 5,15 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депозитария.

Уточняется, что из вышеуказанной суммы 1,27 миллиарда евро были уплачены в качестве налоговых отчислений властям Бельгии, на территории которой расположена площадка. В настоящее время на счету депозитария размещены заблокированные российские активы на общую сумму 176 миллиардов евро, резюмировали в Euroclear.

Доходы от заблокированных в европейских финансовых организациях российских активов власти Евросоюза (ЕС) намерены использовать в качестве инструмента погашения одобренного Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании механизма экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ.

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До этого замглавы Минфина России Иван Чебесков предупредил, что подобная схема создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы. В свою очередь глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что работа по возврату замороженных средств России ведется, однако не стала раскрывать подробности этого процесса.

Более пессимистично по этому поводу оказался настроен глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. По его мнению, заблокированные в западных странах российские активы, скорее всего, не получится возвратить никогда.

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