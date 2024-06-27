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14:21, 27 июня 2024Экономика

Минфин усомнился в шансах вернуть замороженные на Западе активы России

В Минфине допустили потерю заблокированных на Западе российских активов навсегда

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские активы, которые сейчас заблокированы в западных странах, возможно, не удастся вернуть никогда. Эти средства, вероятно, будут утеряны навсегда, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов (Минфина) РФ Дмитрий Тимофеев. Его слова приводит РИА Новости.

Вероятность возврата замороженных российских активов в среднесрочной перспективе он оценил как крайне низкую. «Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем», — заявил Тимофеев.

В то же время прямая конфискация средств, по его мнению, станет для властей Евросоюза (ЕС), США и других стран «Большой семерки» (G7) большой стратегической ошибкой. В любом случае, подчеркнул он, заблокированные российские средства с большой долей вероятности потеряны для страны надолго.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Гузнов заявил, что руководство регулятора подаст иски из-за замороженных на Западе российских активов, как только для этого «созреют условия». До этого он подчеркивал, что в ЦБ не собираются отказываться от этой идеи. При этом речь будет идти о множестве исков в разные юрисдикции.

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