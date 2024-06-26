В ЦБ назвали сроки подачи исков из-за блокировки российских активов

Зампред Гузнов: ЦБ подаст иски из-за блокировки резервов, когда созреют условия

Руководство российского Центробанка (ЦБ) подаст иски в связи с блокировкой международных резервов РФ, когда для этого сформируются необходимые условия. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов, его слова приводит «Интерфакс».

При этом он не стал раскрывать, когда именно «созреют условия» для подачи подобных исков. В мае 2023 года зампред ЦБ уточнял, что речь с большой долей вероятности будет идти о множестве судебных претензий в различные юрисдикции.

Гузнов заявлял, что руководство регулятора не отказалось от этой идеи. «Эта тематика действительно изучается», — утверждал зампред ЦБ.

Власти западных стран заморозили международные резервы России весной 2022 года в ответ на начало боевых действий на Украине. Введенные санкции лишили РФ доступа к активам на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов. О подготовке исков в связи с подобными действиями западных государств глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла еще несколько лет назад.

Ранее в Белом доме заявили об отсутствии компромиссного решения среди стран-участниц по поводу изъятия заблокированных в западных государствах активов России. Директор по европейским делам Совбеза США Майкл Карпентер заявил, что у властей стран «Большой семерки» (G7) в настоящее время нет понимания, как поступить с «основной суммой» замороженных резервов РФ.