Набиуллина умолчала о подробностях возврата замороженных активов России

Набиуллина: работа по возврату замороженных средств России ведется

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, ответила на вопрос о судьбе замороженных активов РФ. Ее процитировало РИА Новости.

По ее словам, работа по возвращению золотовалютных активов России ведется. Однако Набиуллина заявила, что не может раскрыть детали этого процесса, так как это обернулось бы крайне негативными последствиями.

«Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно», — сказала глава Центрального банка.

В конце июня 2024 года директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Дмитрий Тимофеев заявил, что российские активы, заблокированные в западных странах, по всей видимости, не получится возвратить никогда.

В свою очередь, представитель Банка России говорил том, что регулятор подаст иски в связи с блокировкой международных резервов РФ, когда создадутся необходимые условия. Когда именно это случится, в ЦБ не объяснили.