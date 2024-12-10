Депозитарий Бельгии снял с себя ответственность за конфискацию активов России

Глава Euroclear Урбен исключила ответственность за передачу активов РФ Украине

Глава европейского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть заблокированных в Евросоюзе (ЕС) российских активов, Валери Урбен предупредила власти стран еврозоны о рисках конфискации ценных бумаг РФ. Ее слова приводит Bloomberg.

Подобные шаги, по мнению руководителя организации, в конечном счете могут привести к дестабилизации роли евро как резервной валюты. Если власти Евросоюза решатся на подобный шаг, нести полную ответственность за него должны они же, а не депозитарий. «Если активы будут конфискованы, то все должно быть передано, включая обязательства [перед Россией]», — заявила Урбен, сняв с депозитария ответственность.

Она добавила, что конфискация заблокированных российских активов может привести к созданию альтернативных финансовых платформ и нанести финсистеме ЕС репутационные риски. «Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через несколько лет Россия приходит и требует вернуть их, в то время как эти активы уже отсутствуют», — резюмировала глава Euroclear.

Ранее в депозитарии сообщили, что по итогам января-сентября 2024 года доходы от замороженных в Европе российских активов, размещенных на этой площадке, составили порядка 5,15 миллиарда евро. Из них 1,27 миллиарда евро были уплачены властям Бельгии в качестве налоговых отчислений. По состоянию на конец октября в этом депозитарии хранились активы РФ на общую сумму 176 миллиардов евро.

В первой половине ноября бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти ЕС передать Украине все российские средства, заблокированные в европейских финансовых организациях. Подобную меру она сочла необходимой и «действительно законной». По мнению Каллас, для передачи замороженных активов РФ не нужны никакие юридические обоснования, так как Украина имеет «законное право» получить их для восстановления собственной экономики, серьезно пострадавшей в результате боевых действий на востоке страны.