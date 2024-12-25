Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

Песков о перечисленном Украине миллиарде долларов: эти деньги сворованы у нас

В ситуации с переводом Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе российских активов, речь идет о воровстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно», — цитирует агентство представителя Кремля, подчеркнувшего, что такие шаги противоречат всем нормам и правилам.

О получении от американцев первого транша в рамках одобренного кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов накануне сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Ранее он указывал, что помощь, для которой власти США решили использовать российские средства, начинает поступать на Украину — два миллиарда долларов предоставит Всемирный банк, причем один миллиард Киеву выдадут в виде безвозвратного гранта из фонда организации «за счет взноса США в рамках инициативы G7».