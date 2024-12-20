На Украине рассказали о помощи от США за счет доходов от замороженных активов России

Шмыгаль: Украина начинает получать помощь от США за счет замороженных активов РФ

Украина начинает получать помощь от США, для которой американские власти решили использовать доходы от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, два миллиарда долларов предоставит Всемирный банк, причем один миллиард Киеву выдадут в виде безвозвратного гранта из фонда организации «за счет взноса США в рамках инициативы G7».

«Еще 1,05 миллиарда долларов получим в виде займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании», — рассказал Шмыгаль, поблагодарив партнеров «за поддержку на пути экономического развития и восстановления».

На прошлой неделе Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Речь в решении шла о направлении средств в рамках инициативы стран «Группы семи», которую упомянул глава украинского правительства. В МИД РФ соответствующее решение американских властей квалифицировали как грабеж в составе организованной группы.

Также в четверг, 19 декабря, саммит Евросоюза постановил, что заморозка российских активов продлится до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и «не компенсирует ей убытки». Таким образом, европейцы официально увязали возвращение РФ ее удерживаемых средств с выплатами Киеву.