Стало известно о выделении Киеву 20 миллиардов долларов за счет доходов от активов России

США выделят Киеву кредит на 20 миллиардов долларов за счет доходов от активов РФ

Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. На это указала глава американского ведомства Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

Как отмечается, кредит направляется в рамках инициативы стран «Группы семи» по предоставлению Киеву займа на 50 миллиардов долларов. «Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку», — высказала мнение Йеллен.