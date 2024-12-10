Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 10 декабря 2024Мир

Стало известно о выделении Киеву 20 миллиардов долларов за счет доходов от активов России

США выделят Киеву кредит на 20 миллиардов долларов за счет доходов от активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. На это указала глава американского ведомства Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

Как отмечается, кредит направляется в рамках инициативы стран «Группы семи» по предоставлению Киеву займа на 50 миллиардов долларов. «Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку», — высказала мнение Йеллен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

      В МИД прокомментировали нахождение Асада в России

      Глава ВОЗ оценил число смертей от COVID-19 в мире

      Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

      Страны ЕС обсудят новые санкции против России

      Рябков прокомментировал возможность выдачи Асада по возможному иску МУС

      В Польше захотели амнистировать ряд наемников

      Появились подробности о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы

      Озвучены три удручающие ассоциации американцев с Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше