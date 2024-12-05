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11:46, 5 декабря 2024Экономика

В ЕС заявили о готовности выдать Киеву 50 миллиардов долларов даже без США

Минфин Польши заявил о готовности выдать Киеву заем в $50 млрд без участия США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Евросоюз гарантирует передачу Украине займа в размере 50 миллиардов долларов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов, даже если США после вступления в должность президента Дональда Трампа откажутся от участия в кредитовании. Об этом на мероприятии, посвященном вступлению Польши в должность председателя Совета ЕС, заявил замминистра финансов Польши Павел Карбовник, сообщает Politico.

По его оценке, риск выхода США из договора существует, потому что даже в Республиканской партии сейчас не понимают позицию Трампа по финансированию Киева.

Накануне, 4 декабря, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отклонил просьбу Белого дома включить пакет помощи Украине в размере 24 миллиардов долларов в законопроект о расходах, которые Конгресс собирается утверить до 20 декабря. Он отметил, что хочет дождаться указания Трампа и поступать в соответствии с ним, так что вряд ли финансирование Украины появится в ближайшее время.

Карбовник призвал избранного президента США как можно скорее сообщить о своих намерениях, чтобы Европа смогла разработать план на случай непредвиденных обстоятельств. В то же время он заверил, что даже в случае наихудшего исхода ЕС предпримет все возможное, чтобы Украина получила обещанные 50 миллиардов долларов.

Ранее Минфин Украины сообщил о подписании с Евросоюзом соглашения о кредите на сумму до 35 миллиардов евро в рамках инициативы «Большой семерки». Окончательный размер займа станет понятен после утверждения своего вклада каждой из стран. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал получение Киевом первых средств из одобренного G7 кредита на 50 миллиардов долларов в ближайшие недели.

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