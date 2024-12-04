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20:57, 4 декабря 2024Экономика

США анонсировали начало передачи Киеву 50 миллиардов долларов

Госсекретарь США Блинкен анонсировал скорое начало передачи Киеву $50 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина начнет получать кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов в ближайшие недели. Такие переводы на брифинге в Брюсселе анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, группа G7 скоро уже завершит работу по этому направлению, а США озабочены тем, чтобы у Киева были средства и ресурсы для поддержки экономики и военного потенциала.

Ранее сегодня Минфин Украины сообщил о подписании соглашения с Евросоюзом о предоставлении республике кредита на сумму до 35 миллиардов евро в рамках инициативы «Большой семерки». Окончательная сумма прояснится после утверждения своего вклада каждой из стран.

Фактически речь идет о безвозмездной передаче средств, потому что Киеву не придется отдавать долг, однако он не станет обременяющим и для бюджетов западных стран.

Глава украинского ведомства Сергей Марченко подчеркнул что следующим шагом должно стать привлечение средств за счет самих замороженных активов, величина которых составляет около 300 миллиардов долларов.

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