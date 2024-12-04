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13:45, 4 декабря 2024Экономика

Украина подписала соглашение с ЕС о кредите на 35 миллиардов евро

Киев подписал соглашение с ЕС о кредите за счет доходов от российских активов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jana Rodenbusch / Shutterstock / Fotodom  

Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный от имени Киева подписали соглашение с Евросоюзом о предоставлении республике кредита на сумму до 35 миллиардов евро в рамках инициативы «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает украинский Минфин.

Особенность соглашения заключается в том, что погашаться заем будет за счет доходов от замороженных в ЕС российских активов, что лишает Украину обязанности погашать его.

Окончательный размер помощи определится позднее, для этого свои взносы должны определить все страны — участницы инициативы. Как отмечается в сообщении, с учетом предложенного США взноса в размере 20 миллиардов долларов на Евросоюз может остаться 18 миллиардов евро.

Предполагается, что получаемые средства будут направлены на поддержку макрофинансовой устойчивости, госпредприятий и госуправления, энергетику, оборонную промышленность и реализацию мер, направленных на установление верховенства права и борьбу с коррупцией.

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По словам Марченко, следующим шагом должно стать привлечение средств за счет самих замороженных активов. Министр поблагодарил Евросоюз за сотрудничество и готовность реализовывать справедливые решения.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас, на тот момент еще не вступившая в новую должность, призвала Евросоюз напрямую направить Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления экономики и инфраструктуры республики, пострадавшей от боевых действий.

В конце ноября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал, что с конца февраля 2022 года, после начала боевых действий на Украине, власти Евросоюза предоставили Киеву финансовую помощь на общую сумму в 124 миллиарда евро. В том числе объем военной поддержки республике достиг 45,5 миллиарда евро.

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