В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС передал Украине €124 млрд с конца февраля 2022 года

С конца февраля 2022 года власти Евросоюза (ЕС) предоставили Украине финансовую помощь на общую сумму в 124 миллиарда евро. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что речь идет в том числе о военной поддержке Украины в размере 45,5 миллиарда евро. Однако даже вышеуказанной суммы недостаточно для необходимого укрепления оборонного потенциала республики, а также восстановления инфраструктуры и экономики республики, сильно пострадавших в результате боевых действий на востоке страны.

Европейские власти передали Украине «все возможные виды вооружений из своих запасов, включая самолеты F-16», добавил Рейндерс. Однако ЕС не нужно останавливаться на достигнутом и в обозримой перспективе срочно наращивать поставки военной техники Украине, «чтобы изменить ситуацию на поле боя». Он также анонсировать выделение Украине миллиарда евро доходов от замороженных в Европе российских активов. Эти денежные средства, как уточнил еврокомиссар, пойдут на военные нужды республики.

Ранее стало известно, что руководство Всемирного банка (ЦБ) с конца февраля 2022 года направило Украине в общей сложности более 40 миллиардов долларов финансовой помощи. Перечисленные средства помогли властям республики частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил ключевую роль ВБ в поддержке экономики страны и заверил в приверженности республики взятому курсу на проведение 300 реформ на пути к вступлению в Евросоюз. При этом до конца 2024 года, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, местные власти намерены привлечь еще около 12,1 миллиарда долларов с целью покрытия дополнительных оборонных расходов госказны.