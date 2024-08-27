Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:57, 27 августа 2024Экономика

На Украине раскрыли размер западной помощи с 2022 года

Премьер Шмыгаль: Украина получила более $100 млрд внешней помощи за 2,5 года
СюжетКурс доллара:
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

За последние 2,5 года Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов в качестве внешней финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что добиться значительной поддержки со стороны государств Большой семерки (G7) Украине удалось в том числе благодаря инициативам президента страны Владимира Зеленского. Несмотря на солидный размер дотаций, Шмыгаль заявил, что нынешних объемов внешнего финансирования недостаточно для покрытия растущего дефицита бюджета.

В настоящее время, как уточнил глава правительства, Украина критически нуждается в дополнительном финансировании оборонных госрасходов. До конца 2024 года, добавил он, местные власти планируют найти источник для получения 500 миллиардов гривен (порядка 12,1 миллиарда долларов по актуальному курсу валют).

«В парламент поданы предложения по налогообложению на 500 миллиардов гривен», — резюмировал Шмыгаль.

Ранее он заявил о необходимости привлечь в 2025 году около 15 миллиардов долларов от западных партнеров для покрытия дефицита бюджета республики. Решить эту проблему местные власти хотят за счет получения кредита на 50 миллиардов долларов от США и Евросоюза. Обеспечить данный займ, как уточнил украинский премьер, рассчитывают благодаря прибыли от замороженных российских активов в странах G7.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

      46-летняя Любовь Толкалина снялась без макияжа в постели

      20-летний приговор российскому сержанту за поджог клуба с людьми оставили в силе

      Развитие российского флота назвали недопустимо низким

      За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лавров рассказал о начале рассмотрения Францией ноты о консульском доступе России к Дурову

      Мошенница рассказала о перевоплощении в адвоката для побега из тюрьмы

      Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

      Бывших топ-менеджеров «Роснано» заочно арестовали по делу о растрате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше