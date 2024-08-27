На Украине раскрыли размер западной помощи с 2022 года

Премьер Шмыгаль: Украина получила более $100 млрд внешней помощи за 2,5 года

За последние 2,5 года Украина получила от западных партнеров в общей сложности более 100 миллиардов долларов в качестве внешней финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что добиться значительной поддержки со стороны государств Большой семерки (G7) Украине удалось в том числе благодаря инициативам президента страны Владимира Зеленского. Несмотря на солидный размер дотаций, Шмыгаль заявил, что нынешних объемов внешнего финансирования недостаточно для покрытия растущего дефицита бюджета.

В настоящее время, как уточнил глава правительства, Украина критически нуждается в дополнительном финансировании оборонных госрасходов. До конца 2024 года, добавил он, местные власти планируют найти источник для получения 500 миллиардов гривен (порядка 12,1 миллиарда долларов по актуальному курсу валют).

«В парламент поданы предложения по налогообложению на 500 миллиардов гривен», — резюмировал Шмыгаль.

Ранее он заявил о необходимости привлечь в 2025 году около 15 миллиардов долларов от западных партнеров для покрытия дефицита бюджета республики. Решить эту проблему местные власти хотят за счет получения кредита на 50 миллиардов долларов от США и Евросоюза. Обеспечить данный займ, как уточнил украинский премьер, рассчитывают благодаря прибыли от замороженных российских активов в странах G7.