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13:33, 27 августа 2024Экономика

На Украине заявили об острой нехватке внешнего финансирования

Премьер Украины Шмыгаль: стране нужны еще $15 млрд для покрытия дефицита бюджета
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2025 году Украине необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета. Об острой нехватке внешнего финансирования заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства уточнил, что решить проблему нехватки денежных средств власти страны планируют за счет кредита от западных партнеров на общую сумму в 50 миллиардов долларов. Обеспечить этот заем рассчитывают благодаря прибыли от замороженных российских активов, хранящихся на счетах в финансовых организациях стран «Большой семерки» (G7), резюмировал он.

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко обвинил власти западных стран в росте бюджетной дыры республики. По его словам, к этому во многом привели задержки с поставками военной техники со стороны США и Евросоюза. На этом фоне, добавил глава ведомства, оборонные расходы украинского бюджета увеличились на 12 миллиардов долларов.

Как утверждает газета Financial Times, по итогам 2024 года дефицит бюджета республики может вырасти до 43,5 миллиарда долларов и составить чуть менее 25 процентов ВВП страны. Замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова ранее заявила, что местным властям удалось привлечь с начала этого года порядка 24,7 миллиарда долларов от западных партнеров. До конца декабря в правительстве страны рассчитывают добиться увеличения внешних дотаций еще на 13,5 миллиарда.

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