На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование

Минфин Украины: в 2025 году стране потребуются еще $12-15 млрд внешней помощи

В 2025 году Украине потребуются дополнительные 12-15 миллиардов долларов внешней финансовой помощи от западных партнеров. Об этом заявила заместитель главы Минфина республики Ольга Зыкова, ее слова приводит РИА Новости.

В настоящее время потребность страны во внешнем финансировании составляет 22,7 миллиарда долларов. Однако в дальнейшем этот показатель может значительно вырасти «исходя из пересмотра предположений, на которых базируется прогноз на следующий год», пояснила она.

Необходимость увеличения внешней помощи во многом обусловлена ростом активности боевых действий и рисков затягивания конфликта с Россией. Кроме того, подобная потребность, как уточнила Зыкова, вызвана «систематическим» ростом расходов со стороны местного Министерства обороны.

Она добавила, что с начала 2024 года украинским властям удалось привлечь в общей сложности около 24,7 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи со стороны западных партнеров. До конца декабря планируется добиться увеличения внешних дотаций еще на 13,5 миллиарда.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко обвинил власти западных стран в росте бюджетной «дыры» республики. По его мнению, к этому привели задержки с поставками военной техники и оружия со стороны США и Евросоюза (ЕС). На этом фоне военные расходы Украины увеличились в общей сложности на 12 миллиардов долларов. По данным газеты Financial Times (FT), к концу 2024 года дефицит бюджета страны может достигнуть чуть менее 25 процентов ВВП, или 43,5 миллиарда долларов.