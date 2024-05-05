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13:58, 5 мая 2024Экономика

Кредиторы захотели добиться от Украины выплат по госдолгу. Стране может грозить дефолт

WSJ: кредиторы потребовали начать выплаты по госдолгу, Украине грозит дефолт
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несколько иностранных инвестиционных компаний планируют вынудить Украину платить проценты по долгу в 2025 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, если кредиторы не договорятся с Украиной, стране может грозить дефолт.

Кредиторы Украины начали терять терпение

WSJ пишет, что после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году зарубежные кредиторы Украины заявили, что Киев может повременить с выплатами процентов — они рассчитывали на завершение конфликта в 2024-м. Однако теперь, по информации издания, они начали терять терпение. Группа компаний, владеющая пятой частью украинских еврооблигаций на сумму 20 миллиардов долларов, наняла юристов и экспертов в банковской сфере для обсуждения ситуации.

Компании хотят, чтобы Украина начала выплачивать проценты по кредиту в обмен на списание большой части непогашенного долга. По словам одного из источников WSJ, кредиторы рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Киевом для оказания помощи в решении проблемы суверенного долга Украины. При этом некоторые компании уже обсуждали свои планы с украинской стороной. Речь идет о сумме примерно 500 миллионов долларов в год.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Несколько кредиторов предложили использовать для частичного погашения долга замороженные российские активы в Европе и Северной Америке, однако Международный валютный фонд и некоторые страны «Большой семерки» не поддержали эту идею. Они предложили другой вариант: Киев будет делать небольшие процентные выплаты до 2027 года по ставкам значительно ниже рыночных.

Украина начнет обсуждение ситуации с кредиторами в мае

По данным газеты, Украина планирует начать обсуждение ситуации с держателями облигаций в этом месяце. Страна хочет получить поддержку западных союзников, однако те опасаются, что деньги налогоплательщиков таким образом окажутся у держателей облигаций.

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WSJ также пишет, что если Киев не заключит сделку с кредиторами, Украина может объявить дефолт. Ожидается, что это произойдет после того, как закончатся долговые каникулы, установленные компаниями, то есть, в августе. В таком случае репутация Киева среди кредиторов будет подпорчена, отмечает издание. В настоящее время держатели облигаций считают, что финансовая ситуация в стране стабилизируется, несмотря на конфликт.

Ранее Всемирный банк предрек Украине банкротство

В марте Всемирный банк предрек Украине банкротство в 2025 году, если страны Запада откажутся списать Киеву долги. В проектном документе о выделении средств открыто констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины — причиной стали спад в экономике и сокращение объемов внешней поддержки.

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 151,05 миллиарда долларов.

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      Варвара Кошечкина
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