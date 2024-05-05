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08:35, 5 мая 2024Экономика

Кредиторы начали требовать с Украины выплат по госдолгу

WSJ: кредиторы Украины впервые с начала СВО потребовали выплаты по госдолгу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Кредиторы начали требовать с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

До этого кредиторы согласовывали кредитные каникулы в расчете на завершение конфликта в 2024 году, однако этого не произошло. Сейчас кредиторы готовы списать большую часть долга, но просят взамен начать выплачивать проценты. Речь идет про сумму примерно в 500 миллионов долларов в год.

Однако США и другие западные союзники опасаются, что деньги, которые они выделяют Киеву, в конечном счете окажутся у кредиторов Украины, пишет WSJ. Часть кредиторов предлагают также использовать замороженные на Западе российские активы, но страны Запада так и не решили, что же с ними делать.

Если сделка заключена не будет, то в августе Киев, скорее всего, объявит дефолт. Именно в последний месяц лета заканчиваются кредитные каникулы.

Сейчас украинское правительство имеет непогашенные обязательства по еврооблигациям на сумму примерно в 20 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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