Потеря доверия мира и рост госдолга. К чему может привести конфискация США активов России?

Экономист Зубец: конфискация активов РФ не будет иметь обязательного характера

Недавно Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России. В частности, документ допускает их передачу Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины. Российская сторона начала обвинять Вашингтон в краже и пообещала принять ответные меры. Но по сути серьезный последствий из-за инициативы американских законодателей может и не быть.

В США заблокировано не так много денег

Из 280 миллиардов долларов российских активов, заблокированных по всему миру, в США находятся только 5 или 6 миллиардов, констатировал директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Так что речь идет об относительно небольшой сумме. Основная часть активов заморожена в ЕС, а европейцы пока никаких решений по этому поводу не приняли.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Более того, инициатива Палаты представителей скорее всего не будет иметь обязательного характера. «Это всего лишь разрешение и рекомендация американскому президенту конфисковать российские средств», — замечает Зубец. По его словам, окончательное решение будет принимать сам президент по рекомендациям американских финансистов, включая руководство ФРС, а последнее относится к этой затее скептически.

С учетом огромной закредитованности Соединенных Штатов, где госдолг уже подобрался к 130 процентам ВВП, любое недоверие к надежности вложений в американские ценные бумаги может привести к серьезному росту расходов на обслуживание государственного долга, что для американской финансовой системы совершенно неприемлемо Алексей Зубец директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России

В теории решение конфисковать средства может подорвать доверие к Вашингтону. Зубец считает, что до реализации на практике все-таки не дойдет. Но если активы все-таки конфискуют, России будет чем ответить. В России, по оценкам экспертов, заморожено несколько десятков миллиардов долларов, принадлежащих либо американским компаниям, либо аффилированным с ними юридическим лицам.

Российские власти обвинили Вашингтон в краже

Со своей стороны политический эксперт Владимир Джаралла, предположил, что решение США забрать российские активы может поменять финансовую ситуацию в мире. «Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста», — комментирует он.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в США приняли совершенно неправовое решение и совершили кражу. По его мнению, это подорвет доверие к Вашингтону со стороны других стран и инвесторов. По его словам, конфискация российских активов и передача денег Украине «разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система». А в Кремле пообещали отреагировать на действия США и заверили, что Москва примет меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени.