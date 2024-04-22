Володин обвинил США в краже после решения изъять российские активы. Он объяснил, как может ответить Москва

Володин заявил о наличии у РФ оснований принять решения по зарубежным активам

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о решении США о конфискации российских активов в пользу Украины. Он поделился мнением относительно последствий принятия соответствующего законопроекта и допустил симметричный ответ.

Володин сделал три вывода по решению США об активах России

По мнению Володина, Вашингтон принял совершенно неправовое решение и совершил кражу. Это, считает спикер Госдумы, подорвет доверие к США других государств, бизнеса и инвесторов.

Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесет непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Таким образом, подвел итог Володин, у России появились все основания симметрично ответить США.

Кроме того, председатель Госдумы рассказал о двух других выводах, которые он сделал после принятия американского законопроекта о конфискации активов России в пользу Украины. Володин считает, что США перестали верить в победу Украины. По его мнению, именно этим обусловливается позиция Вашингтона о выделении Киеву пакетов военной помощи исключительно в кредит, который Украине придется возвращать либо из своих средств, либо из переданных российских активов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Также он напомнил, что сумма всех заблокированных российских активов составляет 280 миллиардов долларов, из которых в США находятся лишь пять-шесть миллиардов долларов, большая часть средств (210 миллиардов долларов) заморожена в Европейском союзе (ЕС). Володин выразил предположение, что Вашингтон принял решение об активах России, чтобы спровоцировать ЕС пойти на подобный шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики.

Впрочем, как писала газета The Washington Post, страны ЕС возмущены требованием Вашингтона и не хотят конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь таких последствий, как отток капитала и негативное влияние на банковский сектор.

В России назвали последствия решения США о конфискации активов России в пользу Украины

На внеплановой сессии 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла закон о конфискации российских активов в пользу Украины. За проект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

Фото: Leah Millis / Reuters

В России решение Вашингтона встретили резко отрицательно. Так, политический эксперт Владимир Джаралла уверен, что США перешли рубеж, который изменит мировую финансовую ситуацию. Он подчеркнул, что конфискация активов России демонстрирует другим государствам, что их деньги могут легко украсть, если это потребуется Западу. Это может вынудить страны искать другие механизмы сохранения своих средств.

Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста. И это уже не теория, а практическая необходимость. Старый мир заканчивается, новый рождается Владимир Джаралла политический эксперт

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что США занимаются воровством активов Москвы, чтобы Служба безопасности Украины продолжала проводить теракты против России.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также раскритиковал принятый в США законопроект и назвал его наглым и разрушительным. По его мнению, решение Вашингтона усугубит ситуацию в международной политике: линии конфронтации станут еще более жесткими, исчезнут перспективы мирного урегулирования ситуации. Что касается положения на фронте, Володин посчитал, что действия США не изменят ситуацию на поле боя, и Украина все равно потерпит поражение.