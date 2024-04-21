В Европе отказались конфисковывать замороженные российские активы

WP: власти стран ЕС отказались конфисковывать замороженные российские активы

Власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь неприятных последствий. Об отказе политиков от такого решения пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, европейские политики возмущены требованием Вашингтона конфисковать российские активы. Власти опасаются, что это решение повлияет на банковский сектор и приведет к оттоку капитала из Евросоюза. Также они не исключают принятия Россией зеркальных мер.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Голосование по принятию законопроекта запланировано на 23 апреля. Об этом заявил лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер.

