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01:47, 21 апреля 2024Мир

В США назвали день голосования Сената по проекту о помощи Украине

Шумер: Сенат Конгресса США 23 апреля начнет голосование по помощи Украине

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сенат Конгресса США во вторник, 23 апреля, начнет голосование по одобренным Палатой представителей законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов. Об этом заявил лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер в социальной сети Х.

«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», — назвал день начала голосования Шумер.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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