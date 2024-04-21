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13:05, 21 апреля 2024Мир

Влияние конфискации российских активов на финансовую ситуацию оценили

Эксперт Джаралла: конфискация активов РФ изменит финансовую ситуацию в мире

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конфисковывая российские активы, США перешли рубеж, который изменит мировую финансовую ситуацию. Некоторые страны поймут необходимость создания альтернативных механизмов для сохранения средств, сообщил политический эксперт Владимир Джаралла РИА Новости.

«Этого ждали, оценивали именно как рубеж, который поменяет мировую ситуацию. Весь незападный мир понимает необходимость создания альтернативных экономических механизмов, которые помогут гарантировать сохранность богатства и открыть новые пути его роста. И это уже не теория, а практическая необходимость. Старый мир заканчивается, новый рождается», — оценил он принятие американского законопроекта, который включает положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Эксперт отметил, что экономика современного мира построена с учетом Запада как финансового правового и экономического центра. По его словам, до определенного момента это устраивало всех, но борьба России за более справедливое положение «разрушила эту ложь».

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Джаралла подчеркнул, что конфискация российских активов демонстрирует странам мира, что их деньги легко украдут, если Западу это будет нужно. Кроме того, против слабых государств могут применить силу. По словам эксперта, украденные у России средства компенсировали ростом доходов за последние три года.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал принятие в США законопроекта о конфискации активов России в пользу Украины разрушительным и наглым решением.

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      Даниил Иринин
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