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11:36, 21 апреля 2024Мир

В Совфеде сообщили о последствиях конфискации активов России в пользу Украины

Карасин назвал решение США конфисковать активы РФ в пользу Киева разрушительным
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Принятие в США законопроекта о конфискации активов России в пользу Украины — разрушительное и наглое решение, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я отношусь к этому отрицательно. Поскольку это свидетельствует о том, что проведена еще одна смысловая линия сдерживания, на которую можно было рассчитывать, и впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с Соединенными Штатами и Великобританией. Я не припомню в новейшей истории такого разрушительного и наглого решения», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, конфискация российских активов не принесет ничего хорошего международной политике.

«Дела пойдут еще более остро, и все линии конфронтации от этого станут еще более жесткими и лишающими международное сообщество перспектив мирных договоренностей», — заключил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Согласно итогам голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направлен на рассмотрение Сенату США.

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