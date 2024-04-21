В Совфеде сообщили о последствиях конфискации активов России в пользу Украины

Карасин назвал решение США конфисковать активы РФ в пользу Киева разрушительным

Принятие в США законопроекта о конфискации активов России в пользу Украины — разрушительное и наглое решение, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я отношусь к этому отрицательно. Поскольку это свидетельствует о том, что проведена еще одна смысловая линия сдерживания, на которую можно было рассчитывать, и впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с Соединенными Штатами и Великобританией. Я не припомню в новейшей истории такого разрушительного и наглого решения», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, конфискация российских активов не принесет ничего хорошего международной политике.

«Дела пойдут еще более остро, и все линии конфронтации от этого станут еще более жесткими и лишающими международное сообщество перспектив мирных договоренностей», — заключил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Согласно итогам голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направлен на рассмотрение Сенату США.