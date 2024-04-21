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00:50, 21 апреля 2024Мир

В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Согласно итогам голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направлен на рассмотрение Сенату Соединенных Штатов.

Москва назвала конфискацию активов России политической авантюрой

Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что конфискация активов России откроет ящик Пандоры.

Сенатор назвала решение американских властей неразумным шагом, который подрывает отношения двух стран. По ее словам, Москва обязательно примет ответные меры.

Это, конечно, наносит ущерб репутации финансовых институтов, это безусловно с точки зрения финансово-экономической — совершенно неразумный шаг. Это политическая авантюра

Екатерина АлтабаеваЧлен Совета Федерации от Севастополя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также пообещал, что Соединенные Штаты ответят за решение о конфискации замороженных российских активов.

По словам представителя Кремля, конфискация российских активов навредит имиджу Соединенных Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну.

Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, подчеркнул, что решение о конфискации российских активов в пользу Украины негативно скажется на США.

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Белик заявил, что любые государственные активы являются неприкасаемыми. Он отметил, что решение об их изъятии ставит на властях США клеймо мошенников и воров.

По словам депутата, решение Вашингтона «раздуло огромный международный скандал». Он считает, что в связи с этим желающих инвестировать в американскую экономику станет меньше.

У Европы нет решения по замороженным российским активам

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что в Европе не видят решений по использованию доходов от замороженных российских активов.

Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них

Паоло ДжентилониЕврокомиссар по вопросам экономики

Джентилони подчеркнул, что, вероятно, Еврокомиссия в ближайшее время не примет решение по доходам с заблокированных средств России.

По мнению министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, Европа должна быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов, поскольку речь идет о праве собственности.

Глава ведомства добавил, что перераспределение доходов от активов России на помощь Украине должно быть тщательно продумано.

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Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) не боится ответных шагов России после использования замороженных российских активов.

Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине

Шарль МишельГлава Евросовета

Мишель назвал процесс передачи доходов от российских активов украинской стороне честным.

Парламент Швейцарии отклонил предложение правительства присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами рабочей группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO).

В Национальном совете — нижней палате швейцарского парламента — 101 депутат проголосовал против предложения депутата от партии зеленых Франциски Райзер, которая предложила официально стать частью REPO. При этом 80 членов парламента поддержали идею о присоединении к группе, еще шесть человек воздержались.

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      Марина Совина
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