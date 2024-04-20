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22:08, 20 апреля 2024Россия

Конфискацию активов России в пользу Украины назвали политической авантюрой

Сенатор Алтабаева: конфискация активов РФ в пользу Украины откроет ящик Пандоры
Екатерина Алтабаева

Екатерина Алтабаева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сенатор Екатерина Алтабаева заявила, что конфискация активов России откроет ящик Пандоры. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это неразумный шаг Вашингтона, подрывающий отношения двух стран. Он добавила, что Москва обязательно примет ответные меры.

«Это, конечно, наносит ущерб репутации финансовых институтов, это безусловно с точки зрения финансово-экономической — совершенно неразумный шаг. Это политическая авантюра», — подчеркнула сенатор.

Ранее Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

15 апреля британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия.

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      Марина Совина
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